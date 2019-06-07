Предписание не исполнено!

29.04.2019 года проведена внеплановая выездная проверка АО «УК «Кузбассразрезуголь» на предмет выполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства, выданного 28.03.2018 года. В соответствии с выданным предписанием АО «УК «Кузбассразрезуголь»предписывалось на земельных участках сельскохозяйственного назначения на общей площади 24354 кв.м. по адресу: Кемеровская область, Беловский район, в границах МО «Старобачатское сельское поселение»провести мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции). Нарушенных юридическим лицом - АО «УК «Кузбассразрезуголь» вследствие строительства автодороги п. Бачатский — с. Старобачаты.

В результате проведенных надзорных мероприятий выявлено, что АО «УК «Кузбассразрезуголь» предписание в полном объеме не исполнено, а именно: земельные участки указанные в предписании на общей площади 3966 кв.м.не приведены АО «УК «Кузбассразрезуголь» в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), мероприятия по восстановлению плодородия почв не проведены, что является нарушением п. 1, п. 2 ч. 2, ч. 5 ст. 13; абз. 2, абз. 8 ст. 42, ч. 1 ст. 78 Земельного Кодекса РФ; ч. 2 ст.25 № 294 – ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и муниципального контроля». Ответственность за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

Ранее (в течении года) АО «УК «Кузбассразрезуголь» уже привлекалось за неисполнение предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации на вышеуказанных земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: Кемеровская область, Беловский район, в границах МО «Старобачатское сельское поселение (Постановление от 17.05.2018 Мирового судьи судебного участка № 2 Беловского городского судебного района Кемеровской области по делу № 5-62/2018).

Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ.

В связи с установленным фактом невыполнения в установленный срок законного предписания в отношении АО «УК «Кузбассразрезуголь» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, повторно выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Материалы дела направлены Мировому судье судебного участка № 2 Беловского городского судебного района для рассмотрения и принятия решения.

Постановлением мирового судьи от 31.05.2019 года юридическое лицо - АО «УК «Кузбассразрезуголь» признано виновным и привлечено к административной ответственности по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.