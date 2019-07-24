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Предписание не исполнено!

 

Во втором квартале 2019 года проведена внеплановая проверка ООО “Беловопромжелдортранс”на предмет выполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства, выданного в 2018 году. В соответствии с выданным предписанием ООО “Беловопромжелдортранс” предписывалось провести мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на площади 21587,0 кв.м..

В ходе проверки ООО “Беловопромжелдортранс” не представлены документы, подтверждающие проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), в отношении указанных в предписании земель сельскохозяйственного назначения на площади 4534 кв.м., Ответственность за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

В связи с установленным фактом невыполнения в установленный срок законного предписания в отношении ООО “Беловопромжелдортранс” был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, повторно выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Материалы дела направлены Мировому судье судебного участка № 4 Беловского городского судебного района Кемеровской области для рассмотрения и принятия решения.

Постановлением мирового судьи от 28.06.2019 года юридическое лицо - ООО “Беловопромжелдортранс” признано виновным и привлечено к административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
24/07/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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