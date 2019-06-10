Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Предписание не выполнено повторно.

В ноябре 2018 года в ходе проверки исполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства РФ было установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Мезон-Л» повторно в течение года не выполнило предписание. ООО «Мезон» не провело мероприятия по восстановлению плодородного слоя почвы и не вовлекло в сельскохозяйственный оборот земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 0,6 га, используемый Обществом для добычи глины, в установленный срок. По итогам проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 26 ст. 19.5, а также выдано новое предписание об устранении нарушений ст.13, ст.42, ст.78 Земельного кодекса РФ, ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В январе 2019 года Решением мирового судьи Кировского судебного района г. Новосибирска ООО «Мезон-Л» признано виновным в совершении административного нарушения и назначен штраф в размере 100000 рублей ,в марте 2019 года штраф оплачен.

 

Общество
kuzbassnews.ru
10/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Исчезнувшего в Кузбассе рыбака нашли мертвым
Пропавшего в Сосновке рыбака нашли мертвым. О трагическом завершении поисков сообщили волонтеры ПСО...
Пациент кемеровской больницы погиб из-за равнодушия
Пациента больницы искали сотрудники полиции и добровольцы, прочёсывали местность, пока не нашли...
В кузбасской колонии освоили новое производство
В кузбасской колонии освоили новое производство. На нем задействованы осужденные с ограниченными...
Дожди, грозы и град пообещали синоптики в Кузбассе на воскресенье
В Кузбассе в воскресенье, 9 июня, синоптики обещают дожди, местами грозы, град и туман. Согласно...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus