Новости Кузбасса

В ноябре 2018 года в ходе проверки исполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства РФ было установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Мезон-Л» повторно в течение года не выполнило предписание. ООО «Мезон» не провело мероприятия по восстановлению плодородного слоя почвы и не вовлекло в сельскохозяйственный оборот земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 0,6 га, используемый Обществом для добычи глины, в установленный срок. По итогам проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 26 ст. 19.5, а также выдано новое предписание об устранении нарушений ст.13, ст.42, ст.78 Земельного кодекса РФ, ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В январе 2019 года Решением мирового судьи Кировского судебного района г. Новосибирска ООО «Мезон-Л» признано виновным в совершении административного нарушения и назначен штраф в размере 100000 рублей ,в марте 2019 года штраф оплачен.