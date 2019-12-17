Новости Кузбасса

Предписания исполнены – карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов проведены.
Отделом фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в текущем году проведены внеплановые документарные проверки по контролю за исполнением выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения карантина растений в отношении семи хозяйствующих субъектов: КХ Юрченко Ю.П.,ИП Белобородов С.М., ИП Янукевич С.Л, ООО Зерноград, ООО АПХ Провинция, ООО «СибАгро» , ООО «Усть-Сертинское»осуществляющие деятельность на территории Кемеровской области. Данные хозяйствующие субъекты при осуществлении своей деятельности по производству сельскохозяйственной продукции (выращивание сельскохозяйственных культур) в целях своевременного выявления карантинных объектов в вегетационный период не организовали и не обеспечили проведение обследований земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, а также территорий зерноскладов.
В ходе проведения проверки установлено, что хозяйствующими субъектами предписания исполнены в полном объёме и в установленный срок: проведены обследования подкарантинных объектов на наличие карантинных объектов(посевы сельскохозяйственных культур, складские помещения для хранения зернопродукции, зерно урожая 2019 года) с учетом биологических особенностей карантинных объектов, характерных для подкарантинной продукции. Были представлены документы, подтверждающие проведение карантинных фитосанитарных обследований на наличие карантинных объектов.
Согласно заключений карантинной экспертизы о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинных объектов, выданные ФГБУ «Кемеровская МВЛ», карантинные объекты в представленных образцах не выявлены.
Владельцам подкарантинных объектов надо помнить, что организация проведения обследований на наличие карантинных объектов имеет важное значение для своевременного выявления карантинных объектов и предотвращения их проникновения и распространения на территории РФ и является обязанностью согласно п.1 ст. 32 Федерального закона от 21.08.2014 № 206 – ФЗ «
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