Новости Кузбасса

Отделом фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в текущем году проведены внеплановые документарные проверки по контролю за исполнением выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения карантина растений в отношении семи хозяйствующих субъектов: КХ Юрченко Ю.П.,ИП Белобородов С.М., ИП Янукевич С.Л, ООО Зерноград, ООО АПХ Провинция, ООО «СибАгро» , ООО «Усть-Сертинское»осуществляющие деятельность на территории Кемеровской области. Данные хозяйствующие субъекты при осуществлении своей деятельности по производству сельскохозяйственной продукции (выращивание сельскохозяйственных культур) в целях своевременного выявления карантинных объектов в вегетационный период не организовали и не обеспечили проведение обследований земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, а также территорий зерноскладов.

В ходе проведения проверки установлено, что хозяйствующими субъектами предписания исполнены в полном объёме и в установленный срок: проведены обследования подкарантинных объектов на наличие карантинных объектов(посевы сельскохозяйственных культур, складские помещения для хранения зернопродукции, зерно урожая 2019 года) с учетом биологических особенностей карантинных объектов, характерных для подкарантинной продукции. Были представлены документы, подтверждающие проведение карантинных фитосанитарных обследований на наличие карантинных объектов.

Согласно заключений карантинной экспертизы о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинных объектов, выданные ФГБУ «Кемеровская МВЛ», карантинные объекты в представленных образцах не выявлены.