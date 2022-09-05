Предприниматель освобождён от ответственности за нарушение правил безопасности при строительстве, повлёкшее смерть человека

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в Мариинском городском суде, индивидуальному предпринимателю из Мариинска грозило до 5 лет лишения свободы за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Но при рассмотрении уголовного дела в суде были установлены все обстоятельства, позволяющие освободить обвиняемого от ответственности. Основополагающим явилось то, что на прекращении уголовного дела настаивала потерпевшая – дочь погибшего.

Согласно материалам уголовного дела, поступившего в Мариинский городской суд Кемеровской области, индивидуальный предприниматель около двух лет назад выполнял по договору подряда строительные работы по возведению многоквартирного жилого дома в Мариинске.

В начале декабря 2020 года он допустил к производству работ по установке конструктивного элемента кровли строящегося дома работника, не прошедшего медицинский осмотр, специальную подготовку, а также соответствующие обучение и инструктаж. Также работник не был оснащён страховочным ремнём и верёвкой, которые бы соответствовали действующим нормативно-техническим требованиям.

Работник влез на крышу, и через некоторое время вследствие применения страховочного ремня ненадлежащим образом покатился по металлической крыше вниз, упав с высоты 10 метров на землю. В результате падения он получил множественные травмы, не совместимые с жизнью.

Позже на основании заключения строительно-технической экспертизы была установлена прямая причинно-следственная связь между смертельным травмированием погибшего и нарушениями правил охраны труда и техники безопасности, допущенными предпринимателем.

В судебном заседании дочь погибшего, являющаяся потерпевшей, заявила ходатайство о прекращении уголовного дела.

Ранее на следствии она поясняла, что с отцом по личным обстоятельствам в течение последних нескольких лет у неё были неприязненные отношения. О смерти отца она узнала по телефону от знакомых. Обвиняемый полностью понёс материальные расходы, связанные с погребением, а также загладил перед ней моральный вред, вызванный смертью отца. Поэтому никаких претензий к обвиняемому она не имеет.

Индивидуальный предприниматель и его защитник поддержали ходатайство потерпевшей. Не возражал против прекращения уголовного дела и государственный обвинитель.

В судебном заседании было установлено, что совершённое преступление относится к категории средней тяжести, обвиняемый ранее не судим и примирился с потерпевшей, загладив перед ней причинённый вред.

В результате суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей, прекратив в отношении него уголовное дело.

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