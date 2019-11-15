Предприниматель привлечен к ответственности

Сотрудниками отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области с целью контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии в июле-августе текущего года проведена внеплановая проверка в отношении предприятия осуществляющего деятельность в сфере изготовления и реализации продуктов питания людей в г.Белово.
В ходе проверки инспекторами при осмотре холодильной и морозильной камеры установлен факт хранения мясных полуфабрикатов в количестве 4,3 кг в морозильной камере холодильникабез маркировки, характеризующей происхождение, сроки годности и данные о производителе. Данный факт является нарушением пункта 9 статьи 17 главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв.
Учитывая положения ст. 4.1.1. КоАП РФ,за нарушение требований Технического регламента предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде предупреждения.
Россельхознадзор напоминает, что пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности и изготовления данной продукции.
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