Предприниматель привлечен к ответственности

Сотрудниками отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области с целью контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии в июле-августе текущего года проведена внеплановая проверка в отношении предприятия осуществляющего деятельность в сфере изготовления и реализации продуктов питания людей в г.Белово.

В ходе проверки инспекторами при осмотре холодильной и морозильной камеры установлен факт хранения мясных полуфабрикатов в количестве 4,3 кг в морозильной камере холодильникабез маркировки, характеризующей происхождение, сроки годности и данные о производителе. Данный факт является нарушением пункта 9 статьи 17 главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880, определено, что пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться и информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции.Продукция - мясные полуфабрикаты, изъята из оборота и уничтожена.

Учитывая положения ст. 4.1.1. КоАП РФ,за нарушение требований Технического регламента предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде предупреждения.

Россельхознадзор напоминает, что пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности и изготовления данной продукции.