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Предприниматель в Кузбассе оштрафован за реализацию контрафактной обуви

За обнаруженные территориальным отделом Роспотребнадзора в одном из магазинов Мариинска подготовленных к продаже 39 немаркированных пар галош из полимерных материалов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, предпринимателю назначен штраф в размере 5 тысяч рублей с конфискацией выявленной контрафактной обуви на сумму 9 тысяч 250 рублей.

В Мариинский городской суд Кемеровской области на рассмотрение поступило дело об административном правонарушении, возбуждённое Мариинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в Кемеровской области.

Контролирующим органом в ходе проведения административного расследования было установлено, что в торговом зале одного из магазинов Мариинска на реализации находятся 39 пар немаркированных галош из полимерного материала этиленвинилацетат (ЭВА), в отношении которых с 1 июля 2020 года в соответствии с требованиями действующего законодательства запрещена продажа без обязательной маркировки средствами идентификации (кодом Data Matrix).

Рассмотрев дело об административном правонарушении, Мариинский городской суд Кемеровской области признал предпринимателя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подвергнув наказанию в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Одновременно с этим в качестве дополнительного вида наказания постановлено конфисковать предметы административного правонарушения: 39 пар галош «Леопард», «Корнетто», «LORD» и «Колорит», общая стоимость которых на момент подготовки к реализации составляла 9 тысяч 250 рублей.

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
05/02/2021
Происшествия
Мариинск
Новости Кузбасса

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