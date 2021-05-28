Предприниматели из Китая через суд пытались взыскать с жителя Кузбасса около 6 млн рублей за поставку масок

Однако в суде не смогли доказать факт заключения договора и отгрузки товара, представив в суд в качестве доказательств не оригинал, а копию договора купли-продажи не медицинских масок в количестве более 400 тысяч штук на сумму около 6 миллионов рублей, а также копию товарной накладной на эти маски.

В марте 2021 года в Мариинский городской суд Кемеровской области из Ленинского районного суда г.Новосибирска поступило гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Юпитер» к жителю Мариинска о взыскании около 6 миллионов рублей .

Исковые требования были мотивированы тем, что во второй половине апреля 2020 года между истцом и ответчиком заключён договор купли-продажи 443 307 штук не медицинских масок на сумму 5 миллионов 763 тысячи рублей с оплатой покупателем цены товара не позднее 1 сентября 2020 года. Однако в установленный срок оплата покупателем не была произведена, в связи с чем компания обратилась в суд о взыскании задолженности.

В судебном заседании генеральный директор ООО «Юпитер» Цянь Эньфэн дополнительно пояснил, что подлинники договора и товарной накладной представить суду не может. Подлинные экземпляры этих документов компании были переданы ответчику, который попросил их для срочного заключения другого договора, а свои экземпляры у него «были не под рукой». После этого оригиналы договора и накладной ответчик не вернул.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения иска, пояснив, что никаких договоров с ООО «Юпитер» он не заключал, товарную накладную не подписывал и маски от истца не получал. Ранее этой компании он оказывал юридические услуги и при подписании им документов всегда ставил свою печать.

Мариинский городской суд Кемеровской области в результате рассмотрения дела указал, что наличие только копии документа при отсутствии оригинала не означает, что обстоятельство доказано. Предоставление оригинала документа, который положен стороной по делу в обоснование своих требований в качестве основного письменного доказательства, в случае сомнения одной из сторон в его подлинности является обязательным.

Из материалов дела следует, что представителями истца в обоснование своих требований представлены копии документов. При этом ответчиком выражено несогласие с фактом заключения договора, а также подписания этого договора и накладной. Подлинность указанных документов на предмет их соответствия оригиналам не может быть оценена, так как оригиналы данных документов в судебное заседание истцом не представлены по причине их отсутствия.

В связи с этим суд не нашёл оснований для удовлетворения исковых требований ввиду отсутствия доказательств наличия задолженности ответчика перед истцом, отказав в удовлетворении исковых требований.

Решение не было обжаловано и вступило в законную силу.