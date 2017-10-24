Предприятие по переработке промышленных масел и нефтепродуктов открыто в Новокузнецке

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В рамках Сибирского экологического форума компания «РОСА-1» презентовало новый перерабатывающий комплекс, который будет утилизировать отработанные масла и загрязненные отходы производства для получения вторичной продукции – пиролизного масла (используется в качестве жидкого топлива для бытовых и стационарных котлов, при производстве пластификаторов), технического углерода (используется в резинотехнической и лакокрасочной промышленности) и вторичных металлов.
Первая очередь предприятия включает в себя очистку, регенерацию и производство базовых масел. Открытие второй очереди – производство товарных масел – планируется через 2-3 года.
24/10/2017
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