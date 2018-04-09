Председатель СНД КО подал в отставку

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын 9 апреля подал в отставку по собственному желанию.
В связи с этим, 10 апреля состоится 70-я внеочередная сессия Совета народных депутатов Кемеровской области.
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