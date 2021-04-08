Представители Мариинска приняли участие в международной выставке «Интурмаркет-2021»

В новокузнецком ТРЦ сработала пожарная тревога Сегодня утром в торгово-развлекательном центре «Континент» города Новокузнецк сработала пожарная...

Сергей Цивилев в прямом эфире подведет итоги 900 дней подготовки к 300-летию Кузбасса Напомним, прямое общение губернатора Кузбасса с представителями СМИ традиционно проходит каждые сто...

В Кемеровской области введен особый противопожарный режим В связи со сложившейся в Кузбассе пожароопасной обстановкой, для жителей региона был введен ряд...