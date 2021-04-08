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Представители Мариинска приняли участие в международной выставке «Интурмаркет-2021»

ХVI международная туристическая выставка проходила в Москве. На одной площадке собрались представители практически всех российских регионов, некоторых зарубежных стран (Турция, Китай, Куба, Болгария, Греция, Занзибар и ряд государств СНГ), а также просто любители путешествий.
Мариинск принимал участие в выставке в составе делегации Кузбасса. На главной туристской площадке страны заместитель главы администрации Мариинского района Галина Алексеевна Малетина презентовала новый проект – фестиваль «День Сибирского купечества», который состоится 1 августа. В программе фестиваля: гастрономический конкурс «Сибирская купеческая кухня», конкурс на лучшее дизайнерское оформление уличного пространства, мастер-классы и многое другое. Мариинский фестиваль станет ежегодным событием в туристической сфере региона.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
08/04/2021
Общество
Мариинск

Новости Кузбасса

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