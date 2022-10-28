Представители Общественного совета при линейном отделе МВД России на станции Белово приняли участие в акции «Гражданский мониторинг»

В рамках акции «Гражданский мониторинг», направленной на укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел на транспорте Председатель и члены Общественного совета при линейном отделе (ЛО) МВД России на станции Белово оценил работу некоторых помещений линейного отдела.

Общественники посетили дежурную часть отдела, где обратили внимание на оборудование системы Папилон - мультибиометрического банка данных неограниченного объема криминалистического и гражданского назначения для регистрации и идентификации личности.

Также оценили служебные помещения и информационные стенды, наличие информации о порядке обращения граждан и контактных данных, наличие в подразделениях транспортной полиции условий для людей с ограниченными возможностями.

Фото ЛО по станции Белово