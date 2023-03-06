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Представители Росгвардии обеспечивают правопорядок заключительных дней Международных зимних Игр в Кузбассе

 Сотрудники и военнослужащие подразделений Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу обеспечили безопасность и общественный порядок предпоследнего дня соревнований II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» в городах Кузбасса.

В южной столице региона в спортивном комплексе «Арена кузнецких металлургов» прошел полуфинал хоккейного матча между Узбекистаном и Кыргызстаном. Благодаря слаженному взаимодействию подразделений Росгвардии зрители смогли в спокойной обстановке насладиться игрой гостей.

 В это же время в Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс» провели очередные соревнования по конькобежному спорту, в ходе которых росгвардейцы осуществляли пропускной режим и проследили за безопасностью спортсменов.

 Финал волейбола на снегу при участии в охране правопорядка сотрудников Росгвардии прошел в Таштаголе на горнолыжном комплексе «Шерегеш». По итогам матчей мужская команда нашего региона завоевала золото, а женская - бронзу. Кроме этого, в «Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда» прошли состязания в дисциплине параллельный слалом.

 Закрытие II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» пройдет в субботу 4 марта в областном центре.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
06/03/2023
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