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Представитель Росгвардии стали участиками озеленения Кемерова

    В Кемерове представители регионального совета ветеранов внутренних войск вместе с воспитанниками городской школы № 68 стали участниками эколого-патриотической акции «Лес Победы», приуроченной к Году памяти и славы.

    В рамках экологического субботника волонтеры высадили на территории школы около двадцати саженцев сибирского кедра. Так участники мероприятия решили увековечить память воинов-кузбассовцев, павших в годы Великой Отечественной войны.

    Председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов отметил, что высаженные деревья будут долгие годы напоминать учащимся школы о великом подвиге советского народа.  

Общество
Экология
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/10/2020
Общество
Экология
Кемерово
Новости Кузбасса

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