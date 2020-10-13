Представитель Росгвардии стали участиками озеленения Кемерова

В Кемерове представители регионального совета ветеранов внутренних войск вместе с воспитанниками городской школы № 68 стали участниками эколого-патриотической акции «Лес Победы», приуроченной к Году памяти и славы.
В рамках экологического субботника волонтеры высадили на территории школы около двадцати саженцев сибирского кедра. Так участники мероприятия решили увековечить память воинов-кузбассовцев, павших в годы Великой Отечественной войны.
Председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов отметил, что высаженные деревья будут долгие годы напоминать учащимся школы о великом подвиге советского народа.
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