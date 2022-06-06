Представители судебной системы Кузбасса заняли призовые места во Всероссийском конкурсе пресс-служб судов

Конкурс проводился в двух номинациях: «Лучшая организация работы со средствами массовой информации», а также «Лучший реализованный проект».

И, как рассказал корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, представители судебной системы Кузбасса заняли призовые места в обеих номинациях.

К участию в конкурсе приглашались пресс-службы и государственные гражданские служащие районных (городских) и гарнизонных военных судов Российской Федерации, на которых возложены функции по организации взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации. Всего на конкурс поступило 70 заявок.

В состав конкурсной комиссии вошли члены Совета судей Российской Федерации, представители Верховного Суда Российской Федерации, центрального аппарата Судебного департамента, Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, Академии стратегических инициатив, федеральных средств массовой информации: газеты «Московский комсомолец», журнала «Судья», справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант».

По итогам работы конкурсной комиссии в номинации «Лучшая организация работы со средствами массовой информации» 2 место занял Мариинский городской суд Кемеровской области, уступив почётное 1 место лишь Благовещенскому городскому суду Амурской области.

В номинации «Лучший реализованный проект» 1 место занял проект Кемеровского районного суда Кемеровской области «Официальный видеоканал в сети «Интернет».

Награды были вручены 2 июня 2022 года в здании Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (г.Москва) начальником Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента Евгением Васильевичем Голошумовым.



На фото: консультант Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев

и начальник Главного управления организационно-правового обеспечения

деятельности судов Судебного департамента Евгений Голошумов

Церемония награждения проходила после Всероссийского онлайн-марафона «Пресс-день судов», организаторами которого выступили комиссия Совета судей Российской Федерации по связям с государственными органами, общественными организациями и СМИ, Судебный департамент и редакция журнала «Судья». По сообщению пресс-службы Судебного департамента, в течение марафона к трансляции подключались спикеры из разных уголков страны, которые в творческих видеопрезентациях и коротких выступлениях рассказывали об особенностях своих регионов, уникальных проектах, интересных фактах, коллективах судов и ярких событиях.

В этом году вышли в эфир представители судейского сообщества Республики Адыгея, Пермского края, Смоленской, Волгоградской, Нижегородской, Курской, Тюменской, Самарской, Костромской, Пензенской и Кемеровской областей. С их видеопрезентациями можно ознакомиться здесь (отдельно видеопрезентацию судебной системы Кузбасса можно посмотреть здесь). Трансляцию марафона посмотрели более 500 человек.



На фото: победители Всероссийского конкурса пресс-служб судебной системы

на онлайн-марафоне «Пресс-день судов»

В этот же день победители конкурса приняли участие в заседании круглого стола, на котором обсуждались механизмы выстраивания эффективного взаимодействия с общественностью и СМИ.

На следующий день, 3 июня, в здании Международного информационного агентства «Россия сегодня» победители Всероссийского конкурса пресс-служб судов приняли участие в заседании пресс-клуба Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), журнала «Судья» при поддержке Верховного Суда России.

Подробнее об этом мероприятии можно ознакомиться на сайте Российского агентства правовой и судебной информации в материале «Формирование позитивной повестки – ключевой фактор развития судебной системы». Там же размещена и фотолента состоявшегося в Москве заседания пресс-клуба РАПСИ и журнала «Судья».