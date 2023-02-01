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Представители Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие в образовательном вебинаре

В онлайн-формате была отработана актуальная тема: «Как среди тысяч работодателей найти своего. Правила составления резюме и маркеры надежного работодателя». В актовом зале присутствовали директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский, заместитель директора по учебно-производственной работе Альбина Анатольевна Малинина, преподаватели и студенты выпускных групп техникума.
Образовательный вебинар был организован специалистами Центра опережающей профессиональной подготовки. Спикер Екатерина Федорова (маркетолог компании hh.ru) осветила вопросы, касающиеся трудоустройства будущих выпускников.
Участники вебинара вели диалог со спикерами, задавали интересующие их вопросы. Также студенты участвовали в небольших интерактивах, направленных на мотивацию дальнейшего трудоустройства.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/02/2023
Образование
Тяжин
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