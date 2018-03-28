Представители власти и общественности Калтана возложили цветы и мягкие игрушки в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в ДК «Энергетик» состоялось 24 заседание совета народных депутатов Калтанского городского округа, в работе которого приняли участие глава муниципального образования И. Ф. Голдинов, депутат кузбасского парламента В. Л. Иванченко, представители прокуратуры, администрации округа и учреждений бюджетной сферы, общественности, СМИ. В начале работы депутаты и присутствующие почтили минутой молчания память жертв трагедии, произошедшей 25 марта 2018г. в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». После рассмотрения вопросов повестки дня участники заседания прибыли на мемориальную площадь города, где возложили цветы и мягкие игрушки.

Акция скорби по погибшим в результате пожара будет проходить сегодня в течение дня во всех населенных пунктах Калтанского городского округа.

Напомним, что 28 марта объявлен в России днем национального траура, но в Кузбассе он продлится по 29 марта включительно. В эти дня на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Кемеровской области. Государственным учреждениям, телерадиокомпаниям и частным организациям на время траура рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.