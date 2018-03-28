Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Представители власти и общественности Калтана возложили цветы и мягкие игрушки в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в ДК «Энергетик» состоялось 24 заседание совета народных депутатов Калтанского городского округа, в работе которого приняли участие глава муниципального образования И. Ф. Голдинов, депутат кузбасского парламента В. Л. Иванченко, представители прокуратуры, администрации округа и учреждений бюджетной сферы, общественности, СМИ.  В начале работы депутаты и присутствующие почтили минутой молчания память жертв трагедии, произошедшей 25 марта 2018г. в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». После рассмотрения вопросов повестки дня участники заседания прибыли на мемориальную площадь города, где возложили цветы и мягкие игрушки.

Акция скорби по погибшим в результате пожара будет проходить сегодня в течение дня во всех населенных пунктах Калтанского городского округа.

Напомним, что 28 марта объявлен в России днем национального траура, но в Кузбассе он продлится по 29 марта включительно. В эти дня на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Кемеровской области. Государственным учреждениям, телерадиокомпаниям и частным организациям на время траура рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
28/03/2018
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Охранник объяснил причину отключения сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня»
Охранник ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин объяснил следователям причину отключения сигнализации в ...
Жители Кемерова запустили сотни шаров в память о погибших
Жители Кемерова выпустили в небо сотни белых воздушных шаров в память о погибших при пожаре в...
Путину доложили, почему двери в ТЦ в Кемерове оказались закрыты
Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину, почему двери в ТЦ «Зимняя вишня» оказались закрыты.
СК получил заявления о пропаже 67 человек после пожара в Кемерово
Сотрудники Следственного комитета в рамках уголовного дела задержали 5 подозреваемых в массовой...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus