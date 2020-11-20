Представителям профсоюзов – об электронной трудовой книжке

Специалисты ПФР в рамках онлайн-конференции рассказали представителям Федерации профсоюзных организаций Кузбасса о ходе цифровизации трудовых отношений и электронной трудовой книжке.

Профсоюзные организации вовлечены в процесс перевода трудовых отношений в новый формат с самого начала. В первом квартале 2020 г. при их участии корректировались локальные нормативные акты организаций. Все документы должны были соответствовать изменениям в трудовом законодательстве и соблюдать права работников.

- Сейчас каждому работнику до 31 декабря нужно подать заявление своему работодателю о выборе формы ведения трудовой книжки. Благодаря профсоюзным лидерам мы надеемся донести эту информацию как можно более широкому кругу трудовых коллективов, - отмечает заместитель управляющего ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу Тарас Башкиров.

В своем выступлении он обратил внимание представителей профсоюзов, что выбор формы ведения книжки – дело сугубо добровольное. Если по каким-либо причинам работник не подаст заявление (находился в декретном отпуске, отстранен от работы), то сделать это можно и после 2020 г.

Если в 2021 г. человек трудоустроится впервые, то сведения о периодах его работы будут вестись только в электронном виде.

Сегодня в Кузбассе 29 тысяч страхователей уже представили в ПФР сведения о трудовой деятельности на 809 тысяч работников. При этом 68% из них уже определились со способом ведения трудовой книжки. Учитывая, что до окончания года остается чуть больше месяца, встреча представителей Пенсионного фонда с лидерами профсоюзных организаций Кузбасса позволит сотням работников быстрее сделать свой выбор. Для дополнительного информирования по данной теме сотрудники ПФР направили участникам онлайн-конференции разъяснительные материалы в электронном виде.