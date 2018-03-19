Премьера итальянской драмы «Голодные сердца» в Кузбасскино

С 5 по 11 апреля в кинозале "Кузбасскино" состоится премьера мелодрамы о молодой и влюбленной паре, для которой рождение ребенка становится серьезным испытанием. Главные роли исполнили Адам Драйвер и Альба Рорвахер, отмеченные за свою выдающуюся работу в картине Кубком Вольпи Венецианского кинофестиваля.
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