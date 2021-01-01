Премьера мюзикла «Новогодняя сказка» прошла в кемеровском Дворце культуры «Содружество»

Для создания атмосферы волшебства сотрудники ДК провели масштабную работу: сконструировали и изготовили декорации к спектаклю, продумали до мелочей все элементы костюмов. А также специально для мюзикла были написаны новые песни. Их автором стала Виктория Сабельникова, режиссёр Дворца культуры.

В канун самого главного праздника года на сцене царила атмосфера настоящей сказки. Приглашенные зрители получили заряд отличного настроения и погрузились в волшебный новогодний мир.