Премьера мюзикла «Новогодняя сказка» прошла в кемеровском Дворце культуры «Содружество»

Для создания атмосферы волшебства сотрудники ДК провели масштабную работу: сконструировали и изготовили декорации к спектаклю, продумали до мелочей все элементы костюмов. А также специально для мюзикла были написаны новые песни. Их автором стала Виктория Сабельникова, режиссёр Дворца культуры.
В канун самого главного праздника года на сцене царила атмосфера настоящей сказки. Приглашенные зрители получили заряд отличного настроения и погрузились в волшебный новогодний мир.
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