Премьера регионального кинопроекта «Из Уфы с любовью» в Кемерово

С 12 по 18 октября в ГАУК КО «Кузбасскино», в зале «Альтернатива» (пр.Советский,4) пройдут показы фильма молодых башкирских кинематографистов «Из Уфы с любовью».

Впервые в нашем городе будет представлено башкирское кино. Фильм уже был показан в 17-ти регионах страны. Картина удивила не только родную Башкирию, но и всю страну, – своей кассовой состоятельностью и живой историей. Фильм активно продвигается по стране, и имеет 90% положительных отзывов. Зрители в восторге от новых героев, остросюжетного юмора, красивого города и отличной музыки. Надеемся, он найдет своих зрителей и в Кемерово.

«Из Уфы с любовью» - яркий дебют молодого режиссера Айнура Аскарова, который сумел передать особый башкирский дух, создать чистую, незамутненную и простодушную историю о поисках счастья и своего места в жизни.

Сюжет фильма: крепкий дом, любимая жена, куча детишек – вот как видит свою идеальную жизнь простой парень из глубинки. Но когда он, после службы в армии, возвращается домой, его мечта разбивается вдребезги. Невеста бросает его ради столичного мажора. Но самое страшное – она продала обручальное кольцо, этого ему «семейный клан» не простит. Без кольца шансов «выжить» у него нет…

Приглашаем всех любителей авторского, независимого, альтернативного кино поддержать региональный фильм и посмотреть живую искреннюю молодежную комедию «Из Уфы с любовью» в нашем кинозале.

Сеансы: с 12 по 18 октября в 19-00 часов.

Стоимость билета 150 рублей.