Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Премьера регионального кинопроекта «Из Уфы с любовью» в Кемерово

С 12 по 18 октября в ГАУК КО «Кузбасскино», в зале «Альтернатива» (пр.Советский,4) пройдут показы фильма молодых башкирских кинематографистов «Из Уфы с любовью».

Впервые в нашем городе будет представлено башкирское кино. Фильм уже был показан в 17-ти регионах страны. Картина удивила не только родную Башкирию, но и всю страну, – своей кассовой состоятельностью и живой историей. Фильм активно продвигается по стране, и имеет 90% положительных отзывов. Зрители в восторге от новых героев, остросюжетного юмора, красивого города и отличной музыки. Надеемся, он найдет своих зрителей и в Кемерово.

 «Из Уфы с любовью» - яркий дебют молодого режиссера Айнура Аскарова, который сумел передать особый башкирский дух, создать чистую, незамутненную и простодушную историю о поисках счастья и своего места в жизни.

Сюжет фильма: крепкий дом, любимая жена, куча детишек – вот как видит свою идеальную жизнь простой парень из глубинки. Но когда он, после службы в армии, возвращается домой, его мечта разбивается вдребезги. Невеста бросает его ради столичного мажора. Но самое страшное – она продала обручальное кольцо, этого ему «семейный клан» не простит. Без кольца шансов «выжить» у него нет…

Приглашаем всех любителей авторского, независимого, альтернативного кино поддержать региональный фильм и посмотреть живую искреннюю молодежную комедию «Из Уфы с любовью» в нашем кинозале.

Сеансы: с 12 по 18 октября в 19-00 часов.

Стоимость билета 150 рублей.

 

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/10/2017
Культура
Кемерово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Житель Новокузнецка избивал 12-летнего сына за общение с бабушкой
33-летний мужчина житель города Новокузнецка пойдет под суд за систематические избиения своего 12-...
Пропускная способность двух улиц в Кемерове увеличилась на 30%
Пропускная способности улицы Терешковой и Соснового бульвара увеличилась на 30%.
В Кузбассе судебный пристав заплатит штраф за служебный подлог
В Кузбассе осудили судебного пристава, работающую в отделе по городу Тайга и Яшкинскому району.
В Мысках осудили рецидивиста, избившего пенсионера гвоздодером
Неизвестный ворвался в дом к пенсионеру в частном секторе города, избил его гвоздодером, похитил...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus