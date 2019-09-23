Премьера спектакля «Жил да был Неболит» в Новокузнецком театре кукол «Сказ»

27 сентября в Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоится премьера спектакля «Жил да был Неболит». Режиссер-постановщик главный режиссер театра кукол «Сказ», заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РК Юрий Самойлов.
Жанр постановки – приключения с погонями и песнями.
Главному герою доктору Неболиту предстоит совершить удивительное путешествие в страну Лемурию, чтобы вылечить зверей от разных болезней. Зрители станут непосредственными участниками действия и помогут Неболиту на его пути.
Музыкальный спектакль рассчитан на семейный просмотр и будет идти в рамках проекта Фантазии на тему «Сказка ты и я» для детей от 1 до 3 лет.
23/09/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Ленинске-Кузнецком нетрезвый местный житель пытался с улицы попасть к себе домой. Однако сделать...
|
В Новокузнецком районе вечером в воскресенье произошло ЧП. Здесь в поселке Куртуково, сгорело...
|
В областной столице ищут свидетелей серьезного ДТП, которое произошло утром возле Кузбасского моста.
|
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вместе с архитектором Джоном Вайдеманом обошел Парк...