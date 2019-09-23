Премьера спектакля «Жил да был Неболит» в Новокузнецком театре кукол «Сказ»

27 сентября в Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоится премьера спектакля «Жил да был Неболит». Режиссер-постановщик главный режиссер театра кукол «Сказ», заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РК Юрий Самойлов.

Жанр постановки – приключения с погонями и песнями.

Главному герою доктору Неболиту предстоит совершить удивительное путешествие в страну Лемурию, чтобы вылечить зверей от разных болезней. Зрители станут непосредственными участниками действия и помогут Неболиту на его пути.

Музыкальный спектакль рассчитан на семейный просмотр и будет идти в рамках проекта Фантазии на тему «Сказка ты и я» для детей от 1 до 3 лет.