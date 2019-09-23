Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Премьера спектакля «Жил да был Неболит» в Новокузнецком театре кукол «Сказ»

27 сентября в Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоится премьера спектакля «Жил да был Неболит». Режиссер-постановщик главный режиссер театра кукол «Сказ», заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РК Юрий Самойлов.

Жанр постановки – приключения с погонями и песнями.

Главному герою доктору Неболиту предстоит совершить удивительное путешествие в страну Лемурию, чтобы вылечить зверей от разных болезней. Зрители станут непосредственными участниками действия и помогут Неболиту на его пути.

Музыкальный спектакль рассчитан на семейный просмотр и будет идти в рамках проекта Фантазии на тему «Сказка ты и я» для детей от 1 до 3 лет.

Культура
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/09/2019
Культура
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе мужчина оказался в больнице после попытки попасть домой
В Ленинске-Кузнецком нетрезвый местный житель пытался с улицы попасть к себе домой. Однако сделать...
Придорожное кафе сгорело в Кузбассе
В Новокузнецком районе вечером в воскресенье произошло ЧП. Здесь в поселке Куртуково, сгорело...
Свидетелей серьезного ДТП на мосту ищут в Кемерове
В областной столице ищут свидетелей серьезного ДТП, которое произошло утром возле Кузбасского моста.
Конкурс на лучшую фотографию пройдет в кемеровском Парке Ангелов
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вместе с архитектором Джоном Вайдеманом обошел Парк...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus