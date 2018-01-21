Преподаватели и учащиеся Тяжинской детской художественной школы № 13 приняли участие в областном конкурсе «Ангел надежды»

Из-за пожара из многоэтажки в Кемерове эвакуировали 9 человек Потребовались специальные устройства, чтобы защитить органы дыхания людей. Одновременно с этим...

В Новокузнецке с поличным задержали торговку героином В Новокузнецке сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали наркоторговку с...

В Кемерове трамвай врезался в бензовоз Трамвай врезался прямо в цистерну, на которой написано «Огнеопасно». Фотографии с места ДТП были...