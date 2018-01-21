Преподаватели и учащиеся Тяжинской детской художественной школы № 13 приняли участие в областном конкурсе «Ангел надежды»
В конкурсе, организованном Кемеровским областным центром народного творчества и досуга, принимают участие мастера декоративно-прикладного искусства, учащиеся художественных школ и школ искусств, творческие объединения, студии Кузбасса.
В канун Нового года и Рождества конкурсанты готовят сувениры, подарки, которые вручаются детям, находящимся на длительном лечении в областном онкологическом центре.
Детская художественная школа № 13 второй год принимает активное участие в благотворительной акции-конкурсе. Преподаватели и учащиеся дарят маленьким пациентам тепло своих сердец, вкладывая частицу своей души в работы, выполненные из глины, соломы.
Директор школы Дмитрий Михайлович Тарасенко создал керамические сувениры и обереги. Преподаватель Валентина Николаевна Кирюшкина представила свистульки, нарядные дымковские игрушки. Ольга Александровна Стукалина подготовила учащихся, которые сделали сувениры из глины – собак разных пород с новогодней символикой и подарками.
В областном конкурсе приняли участие 13 учащихся школы и два преподавателя, всего было отправлено 39 работ. Всем неравнодушным участникам акции-конкурса вручены благодарственные письма.
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