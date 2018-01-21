Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Преподаватели и учащиеся Тяжинской детской художественной школы № 13 приняли участие в областном конкурсе «Ангел надежды»

В конкурсе, организованном Кемеровским областным центром народного творчества и досуга, принимают участие мастера декоративно-прикладного искусства, учащиеся художественных школ и школ искусств, творческие объединения, студии Кузбасса.
В канун Нового года и Рождества конкурсанты готовят сувениры, подарки, которые вручаются детям, находящимся на длительном лечении в областном онкологическом центре.
Детская художественная школа № 13 второй год принимает активное участие в благотворительной акции-конкурсе. Преподаватели и учащиеся дарят маленьким пациентам тепло своих сердец, вкладывая частицу своей души в работы, выполненные из глины, соломы.
Директор школы Дмитрий Михайлович Тарасенко создал керамические сувениры и обереги. Преподаватель Валентина Николаевна Кирюшкина представила свистульки, нарядные дымковские игрушки. Ольга Александровна Стукалина подготовила учащихся, которые сделали сувениры из глины – собак разных пород с новогодней символикой и подарками.
В областном конкурсе приняли участие 13 учащихся школы и два преподавателя, всего было отправлено 39 работ. Всем неравнодушным участникам акции-конкурса вручены благодарственные письма.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/01/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Из-за пожара из многоэтажки в Кемерове эвакуировали 9 человек
Потребовались специальные устройства, чтобы защитить органы дыхания людей. Одновременно с этим...
В Новокузнецке с поличным задержали торговку героином
В Новокузнецке сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали наркоторговку с...
В Кемерове трамвай врезался в бензовоз
Трамвай врезался прямо в цистерну, на которой написано «Огнеопасно». Фотографии с места ДТП были...
В Кузбассе грузовик потерял пивные кеги на трассе
В Кузбассе на трассе из грузовика на полном ходу выпало несколько пивных кег. Они едва не угодили в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus