Преступника вычислили по комментарию в соцсети

В Иркутске задержали жителя Березовского, находящегося в федеральном розыске.

В октябре 2017 года мужчина угнал автомобиль и был задержан. На время следствия он находился под подпиской о невыезде, но нарушил ее и скрылся, покинув город. Год мужчина находился в розыске, пока полицейские не установили, что он зарегистрировал интернет-страницу под ником «снежный барс». По комментариям к фотографиям владельца аккаунта сотрудники уголовного розыска установили, что он - в Иркутске. Там его и задержали.

В ближайшее время молодчик будет конвоирован в Березовский, где предстанет перед судом. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.