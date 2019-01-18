Претендент на премию «Оскар» - комедия «Зеленая книга» в кинозале Кузбасскино

Показы лучшего фильма года по версии Национального совета кинокритиков США «Зеленая книга» (16+) пройдут с 24 января по 6 февраля в кинозале Кузбасскино.

Фильм Питера Фаррелли получил приз зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто (TIFF 2018), 5 номинаций на «Золотой Глобус», 7 номинаций на премию Critics’ Choice Awards, и является претендентом на премию «Оскар».

«Зеленая книга» (16+) - рассказ о том, как два совсем разных человека, встретившись, изменили жизнь друг друга и стали после этого смотреть на мир другими глазами. Это очень воодушевляющая история, и в наши дни способная оказывать влияние на умы.

Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.

Афишу кинозалов Кузбасскино можно узнать по тел. 36-30-31, 36-44-10.