Презентация фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!»

25 марта 2020 года в День работника культуры в Муниципальных кинозалах Кузбасса пройдут показы полной версии фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!», созданного на основе представленных творческих работ кузбассовцев и подготовленного сотрудниками ГАУК КО «Кузбасскино»
05/03/2020
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