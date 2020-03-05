Презентация фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!»

Губернатор Кузбасса дарил женщинам на улицах цветы Губернатор Кузбасса и главы городов и районов региона вышли на улицы, чтобы подарить женщинам цветы...

В Кузбассе возродили военную кафедру Вуз получил задание подготовить 100 человек по военным специальностям.

ЕДДС обещает жителям Кузбасса до -26 мороза предстоящей ночью ЕДДС обещает жителям Кузбасса до -26 градусов мороза предстоящей ночью, 7 марта. Ссылаясь на...