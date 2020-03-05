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Презентация фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!»

25 марта 2020 года в День работника культуры в Муниципальных кинозалах Кузбасса пройдут показы полной версии фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!», созданного на основе представленных творческих работ кузбассовцев и подготовленного сотрудниками ГАУК КО «Кузбасскино»

Культура
kuzbassnews.ru
05/03/2020
Культура
Новости Кузбасса

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