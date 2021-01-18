Презентация фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!»

С 11 по 14 февраля 2021 года в честь празднования 300-летия Кузбасса в Муниципальных кинозалах области пройдут показы фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!», созданного сотрудниками ГАУК «Кузбасскино» на основе работ участников и победителей областного конкурса видеороликов.

Областной конкурс видеороликов «Тебе, Кузбасс, посвящается» проводился с 1 февраля 2019 года по 10 декабря 2019 года.

С 1 мая по 31 августа проходили съемки поздравлений и пожеланий родному Кузбассу. За этот период было отснято 60 видеопоздравлений из 17 населённых пунктов области. В конкурсе принимали участие творческие коллективы и объединения, школы, детские сады и жители родного края. В отборочный тур для голосования прошли 29 заявок.