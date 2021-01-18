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Презентация фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!»

С 11 по 14 февраля 2021 года в честь празднования 300-летия Кузбасса в Муниципальных кинозалах области пройдут показы фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!», созданного сотрудниками ГАУК «Кузбасскино» на основе работ участников и победителей областного конкурса видеороликов.

Областной конкурс видеороликов «Тебе, Кузбасс, посвящается» проводился с 1 февраля 2019 года по 10 декабря 2019 года.

С 1 мая по 31 августа проходили съемки поздравлений и пожеланий родному Кузбассу. За этот период было отснято 60 видеопоздравлений из 17 населённых пунктов области. В конкурсе принимали участие творческие коллективы и объединения, школы, детские сады и жители родного края. В отборочный тур для голосования прошли 29 заявок.

С 1 сентября по 31 октября 2019 года проходило народное голосование за лучший видеоролик кинопроекта «Тебе, Кузбасс, посвящается!» Победителей выбирали сами кузбассовцы по средством интернет коммуникации!

Награждение победителей прошло 10 декабря 2019 г. на открытии кинозала в рамках реализации национального проекта «Культура», в ДК поселка Металлплощадка, где участникам был представлен видеофильм конкурса.

В юбилейный год для Кузбасса, с 11 по 14 февраля во всех кинозалах области пройдет кинопоказ полной версии фильма-поздравления «Тебе, Кузбасс, посвящается».

Подробная информация о кинопроекте «Тебе, Кузбасс, посвящается» - на сайте «Кузбасскино» www.kuzbasskino.ru, в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/kuzbkino или по тел. 36-30-31, 36-43-69.

Кемерово
kuzbassnews.ru
18/01/2021
Кемерово
Новости Кузбасса

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