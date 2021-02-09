Презентация фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!»

С 11 по 14 февраля 2021 года в честь празднования 300-летия Кузбасса в Муниципальных кинозалах области пройдут показы фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!», созданного сотрудниками ГАУК «Кузбасскино» на основе работ участников и победителей областного конкурса видеороликов.
Подробная информация о кинопроекте «Тебе, Кузбасс, посвящается» по тел. 36-30-31, 36-43-69.
09/02/2021
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