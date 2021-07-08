Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Презентация фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!»

7 июля в честь празднования 300-летия Кузбасса прошел показ фильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!», созданного сотрудниками ГАУК «Кузбасскино» на основе работ участников и победителей областного конкурса видеороликов, совместно с КЛУБ ДОБРЯКОВ

Областной конкурс видеороликов «Тебе, Кузбасс, посвящается» проводился с 1 февраля 2019 года по 10 декабря 2019 года.

С 1 мая по 31 августа проходили съемки поздравлений и пожеланий родному Кузбассу. За этот период было отснято 60 видеопоздравлений из 17 населённых пунктов области. В конкурсе принимали участие творческие коллективы и объединения, школы, детские сады и жители родного края. В отборочный тур для голосования прошли 29 заявок.

С 1 сентября по 31 октября 2019 года проходило народное голосование за лучший видеоролик кинопроекта «Тебе, Кузбасс, посвящается!» Победителей выбирали сами кузбассовцы по средством интернет коммуникации!

Награждение победителей прошло 10 декабря 2019 г. на открытии кинозала в рамках реализации национального проекта «Культура», в ДК поселка Металлплощадка, где участникам был представлен видеофильм конкурса.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/07/2021
Культура
Кемерово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Путин анонсировал создание 40 тыс. новых рабочих мест в Кузбассе
Порядка 40 тыс. рабочих мест должны появиться в не угольных секторах экономики Кемеровской области...
В Минздраве Кузбасса назвали ситуацию с коронавирусом стабильной
Власти называют ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе стабильной. Об этом сообщила первый...
Дождливая погода задержится в Кузбассе до выходных
В Кемеровской области сильная жара сменилась на пасмурную погоду с дождями. По данным синоптиков,...
Сель повредил дороги и дома в Кузбассе
Поселок Берикульский в Тисульском районе Кемеровской области пострадал после дождя.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus