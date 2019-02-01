Презентация МРСК Сибири – интерактивный лэпбук для будущих энергетиков

Директор Томь-Усинского энерготранспортного техникума Анатолий Герниченко поблагодарил специалистов кузбасского филиала «МРСК Сибири» в лице директора «Кузбассэнерго – РЭС» Бориса Берлина за активное участие энергетиков в традиционном профориентационном мероприятии для студентов «День карьеры». Яркая презентация о деятельности крупнейшей электросетевой компании Сибири, в буквальном смысле, пролила свет на перспективную карьеру будущих соискателей важной профессии.

На протяжении долгих лет филиал «МРСК Сибири» является одним из главных социальных партнеров техникума. Свои отношения с выпускниками специалисты филиала каждый раз подкрепляют новыми идеями и мероприятиями: проводят интересные конкурсы и яркие презентации о деятельности компании, получая в ответ поддержку и заряд позитивных эмоций от энергоотрядовцев. Не удивительно, что будущие энергетики спят и видят, как скоро начнут свою карьеру в МРСК Сибири.

В настоящее время в филиале «Кузбассэнерго – РЭС» работают 74 выпускника Томь-Усинского энергостроительного техникума, из них 14 сотрудников занимают руководящие должности от мастеров до начальников РЭС.

«Презентация работы нашей организации – это всегда открытая диалоговая площадка. В процессе живого общения студенты буквально влюбляются в свою будущую работу, а мы, в свою очередь, присматриваемся к перспективным ребятам. «День карьеры» открывает для выпускников двери в будущее, и наша задача – встретить их первыми», - рассказывает начальник отдела оформления трудовых отношений и развития персонала Надежда Плиско.