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Презентация видеофильма «Мое детство - война», в рамках заседания киноклуба «Память»

 9 декабря в 11:00 в ГАУК «Кузбасскино» состоится заседание патриотичного киноклуба «Память» и показ видеофильма о кемеровчанах – детях войны.

В мероприятии примут участие герои видеофильма – дети войны, Совет ветеранов администрации Заводского района, сотрудники Кемеровского механического завода и заслуженный работник культуры Российской Федерации, бард – Виктор Никифорович Егоров.

В августе этого года ГАУК «Кузбасскино» приняло участие во всероссийском конкурсе видеороликов «Мое детство – война», организатором которого выступила общероссийская организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодёжи»» при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации.

Сотрудниками ГАУК «Кузбасскино» совместно с Советом ветеранов организовали выезды для интервьюирования, по итогу которого были созданы видеоролики о ветеранах, весь видеоматериал смонтирован в единый документальный видеофильм и вошел в программу проекта «Киношкола», в рамках областного проекта «Образование через кинематограф».

Сотрудники «Кузбасскино» и патриотический киноклуб «Память» решили подвести итог года «Памяти и славы» совместным заседанием, просмотром видеофильма, выступлением заслуженного работника культуры Российской Федерации, барда – Виктора Никифоровича Егорова, а в завершении программы состоится экскурсия по уникальному Музею Кино.

Подробности и дополнительная информация по телефону 36-43-69 и в социальных сетях ГАУК «Кузбасскино».

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kuzbassnews.ru
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