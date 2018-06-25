Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым

На рабочей встрече обсуждались основные социально-экономические проблемы региона и оптимальные пути их решения.

Цивилёв доложил, что планирует на 30 % повысить уровень жизни граждан, существенно повысить заработную плату, увеличить продолжительность жизни на два года, увеличить валовой региональный продукт на 30 %, увеличить долю малого и среднего бизнеса с 15 до 21 %, снизить безработицу с 7,5 %, который у нас сейчас, до среднего уровня в России (5,2 %). После чего,обозначил ряд проблем, которые региону без поддержки государства не решить: это развитие аэропорта Кемерово, возобновление федерального финансирования на строительство больницы в Междуреченске, поставка в Кузбасс 160 новых школьных автобусов в этом году и 100 автобусов в 2019-м.

Президент пообещал решить вопрос строительства больницы: за два-три года она будет достроена и введена эксплуатацию.

«Что касается школьных автобусов, у нас программа есть, поэтому поэтапно мы это будем делать. В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что и местные дороги должны быть в нормальном состоянии, в нормативном», — сказал Путин.

Фото: пресс-служба АКО