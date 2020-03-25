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Президент России объявил следующую неделю нерабочей

С 30 марта по 5 апреля из-за ситуации с коронавирусом в России объявлена нерабочая неделя. Заработная плата при этом будет сохранена.

Об этом в своем обращении к гражданам РФ заявил президент страны Владимир Путин.

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kuzbassnews.ru
25/03/2020
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