Президент России посетил Кемеровское президентское кадетское училище

Президент России и губернатор Кузбасса посетили Кемеровское президентское кадетское училище. Владимир Путин осмотрел учебные классы, спортивные залы и ледовую площадку.
Кемеровское Президентское кадетское училище открылось 1 сентября 2019 года, оно рассчитано на 840 обучающихся со всех регионов страны.
Сейчас здесь учатся 439 кадетов с 5 по 9 классы. На площади 14 га расположены спальные и учебные корпуса, медпункт, столовая, спортивный комплекс, уличные спортивные площадки, плац.
В распоряжении кадетов есть спортивный комплекс площадью более 5,6 тыс. кв. метров с ледовой ареной и бассейном.
Подготовка в училище проходит по 13 видам: городошный спорт, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, самбо, лыжные гонки, армейский рукопашный бой мини-футбол, военно-спортивное многоборье, легкая атлетика, бокс, кибер-спорт и др.
Фото: Пресс-служба президента РФ
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