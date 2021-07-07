Президент России посетил Кемеровское президентское кадетское училище

Президент России и губернатор Кузбасса посетили Кемеровское президентское кадетское училище. Владимир Путин осмотрел учебные классы, спортивные залы и ледовую площадку.

Кемеровское Президентское кадетское училище открылось 1 сентября 2019 года, оно рассчитано на 840 обучающихся со всех регионов страны.

Сейчас здесь учатся 439 кадетов с 5 по 9 классы. На площади 14 га расположены спальные и учебные корпуса, медпункт, столовая, спортивный комплекс, уличные спортивные площадки, плац.

В распоряжении кадетов есть спортивный комплекс площадью более 5,6 тыс. кв. метров с ледовой ареной и бассейном.

Подготовка в училище проходит по 13 видам: городошный спорт, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, самбо, лыжные гонки, армейский рукопашный бой мини-футбол, военно-спортивное многоборье, легкая атлетика, бокс, кибер-спорт и др.

Фото: Пресс-служба президента РФ