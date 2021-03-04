Президент России поставил задачу до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кузбасса

В ходе совещания по вопросам развития угольной отрасли президент России Владимир Путин особое внимание уделил Кузбассу как ведущему угольному региону страны. Глава государства выделил ключевые объекты, на которые будет выделено федеральное финансирование в рамках программы социально-экономического развития региона.

«Прошу до конца марта текущего года утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области. Она должна включать инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, в развитие туризма. Имею в виду и создание автодорожного обхода Кемерово и развитие курорта «Шерегеш», а также строительство социальных объектов, которое было отложено из-за пандемии коронавируса», - сказал Владимир Путин.

На совещании губернатор Кузбасса Сергей Цивилев представил программу социально-экономического развития Кузбасса. Она предполагает инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, развитие туризма. Так, благодаря привлечению новых резидентов в территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск», «Юрга», «Новокузнецк» и «Прокопьевск» должны быть созданы дополнительные 7,7 тыс. рабочих мест. Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» даст около 1,7 тыс. рабочих мест. Также программа предусматривает строительство школ, медицинских учреждений, спортивных объектов, жилых домов, дорог, решение экологических вопросов.