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Президент России продлил на пять лет полномочия прокурора Кемеровской области

Президент России на пять лет продлил полномочия прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова.

Распоряжением № 334-рп в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» полномочия прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова продлены сроком на пять лет. Он занимает должность прокурора региона с 26 сентября 2012 года.

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kuzbassnews.ru
05/10/2017
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