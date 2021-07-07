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Президент России Владимир Путин поздравил кузбассовцев с 300-летием региона

В ходе рабочего визита в Кузбасс президент Владимир Путин осмотрел построенный к 300-летию региона ледовый дворец «Кузбасс» и поздравил кузбассовцев с юбилеем области.

«Дорогие друзья, рад быть сегодня с вами и вместе отметить важнейшую дату в истории страны — 300-летие Кузбасса. Сердечно поздравляю вас с праздником! С праздником в честь легендарного шахтерского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность и, безусловно, в честь тех, кто живет и работает здесь сегодня, преумножает достижения и заслуги своих славных предшественников, вклад которых в освоение сибирских земель, их природных богатств, в подъем целых отраслей и территорий России, невозможно переоценить», — сказал Владимир Путин.

Глава государства напомнил о вкладе Кузбасса в победу в ходе Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что задачи, которые решает современный Кузбасс, направлены на его дальнейшее широкое, сбалансированное, эффективное развитие.

«У Кемеровской области – Кузбасса огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России. И этот потенциал обязательно будет реализован, чтобы все, кто живет на этой прославленной шахтерской земле, почувствовали изменения к лучшему», — подчеркнул президент.

 

 

Фото: Пресс-служба президента РФ

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kuzbassnews.ru
07/07/2021
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