Новости Кузбасса

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При центре социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района продолжает свою работу пункт приема, обмена и взаимопомощи.

Специалисты отделения срочного социального обслуживания провели выездную акцию «Поделись теплом» в селе Даниловка.
Местные жители были заранее оповещены администрацией Ступишинского сельского поселения о приезде пункта взаимопомощи. Любой человек мог получить женскую, мужскую, детскую одежду и обувь. Общее количество выданных одежды, обуви, посуды и книг составило 132 единицы.
Работники центра социального обслуживания населения, отметили, что жители Тяжинского района приняли активное участие в акции по сбору вещей для нуждающихся граждан.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/06/2017
Общество
Тяжин
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