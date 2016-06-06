Новости Кузбасса

В Строителе 18-летний парень до смерти избил подростка По версии следствия, 06-06-2016 года между двумя подростками случилась ссора из-за девушки,...

Новокузнечанин похитил 1,2 миллиона рублей у покупателей квартиры В Новокузнецке осудили 28-летнего местного жителя, который похитил 1,2 миллиона у покупателей...

МЧС предупредило жителей Кузбасса о грозе, граде и сильном ветре В ГУ МЧС РФ по Кемеровской области предупредили жителей Кузбасса о грозе, граде и сильном ветре и...