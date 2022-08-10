При досмотре пиломатериала хвойных пород выявлен карантинный вредитель

В ходе проведения карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции, на основании заявки ООО «Алмаз – Лес» по месту осуществления деятельности в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области – Кузбассе, сотрудником отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу обнаружено заражение подкарантинной продукции карантинным объектом.

При обследовании заявленной партии подкарантинной продукции (пиломатериал хвойных пород (ель сибирская, пихта сибирская, сосна сибирская кедровая)) объемом 40 м.куб., предназначенной для экспорта в Республику Таджикистан, обнаружены поражения и заселения вредными организмами – ходы вредителей леса. От данной партии пиломатериала хвойных пород были отобраны образцы подкарантинной продукции (фрагменты досок) для установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции.

Специалисты КемИЛ ФГБУ ЦНМВЛ по результатам лабораторных исследований, установили, что в отобранных пробах обнаружен черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)) - карантинный объект для стран Евразийского экономического союза, куда входит Российская Федерация.

Таким образом, юридическое лицо ООО «Алмаз–лес» не обеспечило выполнение обязательных карантинных фитосанитарных требований, предусмотренных законодательством РФ в области обеспечения карантина растений: не провело обследование подкарантинных объектов на наличие карантинных объектов, допустило хранение зараженной подкарантинной продукции с подкарантинной продукцией свободной от карантинных объектов, не уведомило орган государственного надзора об обнаружении признаков заражения подкарантинной продукции карантинным объектом в установленный законодательством срок.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Обществу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.