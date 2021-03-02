При досмотре пиломатериала выявлен карантинный вредитель

В ходе проведения карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции на основании заявки «Новый-Дом и К» (вх. от 03.02.2021 № 5/27(м), сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу, были обнаружены признаки поражения и заселения подкарантинной продукции вредными организмами - ходы вредителей леса рода Monochamus диаметром более 3-х мм. со следами жизнедеятельности (буровая мука), личинка вредителей леса. В отобранном образце (спилы доски со следами повреждений вредителями леса) от партии 30 куб.м. пиломатериала хвойных пород при установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, был обнаружен карантинный объект - большой черный еловый усач (Monochamus urussovii,F.). Заместитель директора ООО «Новый Дом и К» Бурмитских Д.Г., являясь ответственным лицом по соблюдению карантинных фитосанитарных мероприятий в ООО «Новый-Дом и К» не известил орган государственного надзора — Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу о признаках заражения подкарантинной продукции. Допустил хранение зараженных карантинным видом вредителя лесоматериалов совместно с лесоматериалами свободными от карантинных объектов. Должностное лицо заместитель директора ООО «Новый-Дом и К», привлечен к административной ответственности.

Обществу выдано предписание о принятии фитосанитарных мер в отношении зараженной подкарантинной продукции, согласно п. 5 статьи 15 Федерального закона от 14.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» - переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции.