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При досмотре пиломатериала выявлен карантинный вредитель

В ходе проведения карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции на основании заявки ООО «ЛПК» сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу, были обнаружены признаки поражения и заселения подкарантинной продукции вредными организмами - ходы вредителей леса рода Monochamus со следами жизнедеятельности (буровая мука). В отобранных образцах пиломатериала хвойных пород (спилы со следами повреждений вредителями леса) от двух партий, общим объемом 150 куб.м. при установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, был обнаружен карантинный объект - малый черный еловый усач (Monochamus sutor).

Юридическое лицо ООО «ЛПК» не известил орган государственного надзора — Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу о признаках заражения подкарантинной продукции. Допустило хранение зараженных карантинным видом вредителя лесоматериалов совместно с лесоматериалами свободными от карантинных объектов. Директор общества не организовал работу по раздельному хранению зараженной продукции от лесоматериалов, свободных от карантинных объектов. Бездействие должностного лица - директора ООО «ЛПК» влечет угрозу возникновения очага карантинного вредителя и причинения вреда объектам растительного мира.

За нарушение требований законодательства РФ в области обеспечения карантина растений, в отношении ООО «ЛПК» возбуждено дело об административном правонарушении, составлены протоколы на юридическое и должностное лицо, вынесены постановления, назначены наказания в виде административного штрафа в размере 5000 и 500 рублей.

В отношении зараженной подкарантинной продукции обществу выдано предписание о принятии фитосанитарных мер, согласно п. 5 статьи 15 Федерального закона от 14.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» - переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции.

 

Общество
kuzbassnews.ru
30/03/2021
Общество

Новости Кузбасса

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