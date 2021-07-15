При досмотре пиломатериала выявлен карантинный вредитель

В ходе проведения карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции на основании заявки ООО «Сибирь лес» сотрудником отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу, были обнаружены признаки поражения и заселения подкарантинной продукции вредными организмами - ходы вредителей леса рода Monochamus со следами жизнедеятельности (буровая мука). В отобранных образцах пиломатериала хвойных пород (спилы со следами повреждений вредителями леса) от партии, объемом 110 куб.м. при установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, был обнаружен карантинный объект - большой черный еловый усач (Monochamus urussovii,F).

Юридическое лицо ООО «Сибирь лес» не известило орган государственного надзора — Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу о признаках заражения подкарантинной продукции. Допустило хранение зараженных карантинным видом вредителя лесоматериалов совместно с лесоматериалами свободными от карантинных объектов. Директор общества не организовал работу по раздельному хранению зараженной продукции от лесоматериалов, свободных от карантинных объектов. Бездействие должностного лица - директора ООО «Сибирь лес» влечет угрозу возникновения очага карантинного вредителя и причинения вреда объектам растительного мира.

За нарушение требований законодательства РФ в области обеспечения карантина растений, в отношении ООО «Сибирь лес» возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол на юридическое лицо, вынесено постановление. За повторно совершенное однородное административное правонарушение назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7000 рублей.

В отношении зараженной подкарантинной продукции обществу выдано предписание о принятии фитосанитарных мер, согласно п. 5 статьи 15 Федерального закона от 14.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» - переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции.