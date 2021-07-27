При досмотре пиломатериала выявлен карантинный вредитель

В ходе проведения карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции на основании заявки ООО «СТРОЙ - СТЭК» (Кемеровская область – Кузбасс, Тисульский район, п. Полуторник) сотрудником отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу, были обнаружены признаки поражения и заселения подкарантинной продукции вредными организмами - ходы вредителей леса рода Monochamus со следами жизнедеятельности (буровая мука). В отобранных образцах пиломатериала хвойных пород (спилы со следами повреждений вредителями леса) от партии, объемом 100 куб.м. при установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, была обнаружена жизнеспособная личинка большого черного елового усача (Monochamus urussovii,Fisch) в количестве одной штуки. Большой черный еловый усач является карантинным видом для РФ, включен в Перечень карантинных объектов, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.

Юридическое лицо ООО «СТРОЙ - СТЭК» не известило орган государственного надзора — Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу о признаках заражения подкарантинной продукции. Допустило хранение зараженных карантинным видом вредителя лесоматериалов совместно с лесоматериалами свободными от карантинных объектов. Директор общества не организовал работу по раздельному хранению зараженной продукции от лесоматериалов, свободных от карантинных объектов. Бездействие должностного лица - директора ООО «СТРОЙ - СТЭК» влечет угрозу возникновения очага карантинного вредителя и причинения вреда объектам растительного мира.

За нарушение требований законодательства РФ в области обеспечения карантина растений, в отношении ООО «СТРОЙ - СТЭК» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, составлен протокол на юридическое лицо 5/082 от 02.07.2021, вынесено постановление, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Данное постановление вступило в законную силу, административный штраф оплачен.

В отношении зараженной подкарантинной продукции обществу выдано предписание о принятии фитосанитарных мер, согласно п. 5 статьи 15 Федерального закона от 14.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» - переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции.