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При досмотре пиломатериалов обнаружены карантинные объекты

В ходе проведения карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции на основании заявки ООО «ЛЕСМАКС», сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, выявлены признаки заражения карантинными объектами в партии обрезного пиломатериала хвойных пород (ель, пихта) объемом 1200 куб. м. подготовленной для вывоза на экспорт. В досматриваемой партии были обнаружены личинка и гусеница насекомых. В результате лабораторных исследований (фитосанитарных экспертиз), проведенных ФГБУ «Кемеровская МВЛ», в партии пиломатериала выявлены карантинные объекты - малый черный еловый усач и сибирский шелкопряд.

ООО «ЛЕСМАКС» допустило нарушение требований законодательства РФ в области обеспечения карантина растений, возбуждено дело об административном правонарушении.

Обществу выдано предписание о принятии фитосанитарных мер в отношении зараженной подкарантинной продукции, согласно п. 5 статьи 15 Федерального закона от 14.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»:

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание;

2) переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции;

3) уничтожение подкарантинной продукции.

 

Общество
kuzbassnews.ru
03/04/2020
Общество
Новости Кузбасса

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