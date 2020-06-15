При досмотре пиломатериалов обнаружены карантинные объекты

В ходе проведения карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции на основании заявки ООО «Сибирь Лес», сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, выявлены признаки заражения карантинными объектами в партии обрезного пиломатериала хвойных пород (ель, пихта) объемом 110 куб. м. подготовленной для вывоза на экспорт. В образце, отобранном от досматриваемой партии, обнаружен карантинный объект — уссурийский полиграф (Polygraphus proximusBlandford) - жизнеспособные имаго (в количестве 6 штук).

Уссурийский полиграф является карантинным видом для РФ, включен в «Перечень вредителей растений, возбудителей болезней растений и растений, имеющих карантинное значение для Российской Федерации», утвержденный Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.12.2014 № 501.

ООО «Сибирь Лес» допустило нарушение требований законодательства РФ в области обеспечения карантина растений, возбуждено дело об административном правонарушении.

Обществу выдано предписание о принятии фитосанитарных мер в отношении зараженной подкарантинной продукции, согласно п. 5 статьи 15 Федерального закона от 14.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»:

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание;

2) переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции;

3) уничтожение подкарантинной продукции.