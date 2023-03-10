При покупке семян сельскохозяйственных культур агроном должен помнить

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает производителям сельскохозяйственной продукции: приобретая партии семян, следует спросить у продавца документы, удостоверяющие сортовую принадлежность и посевные качества семян сельскохозяйственных растений.

В случае покупки полной партии семян – семена сопровождаются оригиналом сертификата соответствия, а в случае приобретения партии семян по частям, поставщик обязан предоставить покупателю копию сертификата, заверенную печатью органа по системе добровольной сертификации.

Сертификация семян является добровольной, поэтому в случае отсутствия сертификата соответствия, реализуемые семена должны сопровождаться документами, удостоверяющими сортовую принадлежность (акт апробации) и посевные качества (протокол испытаний) семян сельскохозяйственных растений. Подлинность сертификата можно проверить на сайте организации, выдавшей документ.

Следует обратить внимание на то, что сведения о сортовой принадлежности и качестве семян сельскохозяйственных растений должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке) и в сопроводительных документах.

Специалисты Управления Россельхознадзора рекомендуют сельхозтоваропроизводителям, при покупке семян закреплять в договоре купли-продажи требования к сортовой принадлежности и качеству семян сельскохозяйственных растений, упаковке и документам, подтверждающим качество этих семян. При поступлении партии семян на склад покупателя необходимо проводить отбор проб от партии семян для проверки соответствия их качества сведениям, указанным в сопроводительных документах, и требованиям стандарта.

Для получения консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ, возникающим при производстве, использовании и хранении семян сельскохозяйственных растений можно обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по телефону: 8 (3842) 36-15-80.