При пожаре на новокузнецком хлебозаводе погибла женщина

16 апреля в котельной ООО «Хлеб» в Новокузнецке произошло возгорание, в результате чего погибла 61-летняя женщина.

По предварительной информации, около половины второго ночи начальник смены услышала громкий хлопок, после чего из котельной пошел черный едкий дым и появилось пламя.

Были вызваны пожарные и врачи «скорой помощи».

В процессе тушения спасатели обнаружили на полу 61-летнюю женщину, которая отвечала за рабочий процесс в котельной. Пострадавшая умерла в машине «скорй помощи».

Предварительной причиной пожара называется нарушение технологического процесса в котельной.