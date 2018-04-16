При пожаре на новокузнецком хлебозаводе погибла женщина

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16 апреля в котельной ООО «Хлеб» в Новокузнецке произошло возгорание, в результате чего погибла 61-летняя женщина.
По предварительной информации, около половины второго ночи начальник смены услышала громкий хлопок, после чего из котельной пошел черный едкий дым и появилось пламя.
Были вызваны пожарные и врачи «скорой помощи».
В процессе тушения спасатели обнаружили на полу 61-летнюю женщину, которая отвечала за рабочий процесс в котельной. Пострадавшая умерла в машине «скорй помощи».
Предварительной причиной пожара называется нарушение технологического процесса в котельной.
16/04/2018
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