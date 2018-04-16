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При пожаре на новокузнецком хлебозаводе погибла женщина

16 апреля   в котельной ООО «Хлеб» в Новокузнецке произошло возгорание, в результате чего погибла 61-летняя  женщина.

По предварительной информации,  около половины второго ночи начальник смены  услышала громкий хлопок, после чего из котельной пошел  черный едкий дым и появилось пламя.

Были вызваны пожарные и врачи «скорой помощи».

В процессе тушения спасатели обнаружили  на полу 61-летнюю женщину, которая отвечала  за рабочий процесс в котельной. Пострадавшая умерла в машине «скорй помощи».

Предварительной причиной пожара называется нарушение технологического процесса в котельной.

Происшествия
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
16/04/2018
Происшествия
Топ
Новокузнецк
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