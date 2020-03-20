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При содействии кузбасской Росгвардии пресечена деятельность мастерских по изготовлению незаконного оружия и боеприпасов

    В трёх городах области сотрудники ФСБ при содействии МВД и ОМОНа Росгвардии пресекли незаконную деятельность двух мастерских, использовавшихся для незаконного изготовления оружия и боеприпасов кустарным способом, обнаружено и изъято 10 единиц огнестрельного оружия, патроны, порох.

    Так, в одном из новокузнецких гаражей изъяты 6 винтовок, изготовленных самодельным способом, а также патроны, порох, штык-нож. Оружие и боеприпасы новокузнечанин изготовил самостоятельно и хранил с целью коллекционирования. Порох, пули, гильзы и основные части оружия, а также инструменты для изготовления он приобретал через Интернет-ресурсы.

    В Междуреченске пресечена незаконная деятельность мастерской, также использовавшейся для незаконного изготовления оружия и боеприпасов. В одной из квартир обнаружены и изъяты пистолеты ТТ и ПМ, а также револьвер и патроны.

    По результатам исследования изъятых предметов будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст. ст. 222, 222.1, 223 УК РФ (незаконное хранение и изготовление огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ), предусмотренное максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

Происшествия
kuzbassnews.ru
20/03/2020
Происшествия
Новости Кузбасса

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