При содействии кузбасской Росгвардии пресечена деятельность мастерских по изготовлению незаконного оружия и боеприпасов

В трёх городах области сотрудники ФСБ при содействии МВД и ОМОНа Росгвардии пресекли незаконную деятельность двух мастерских, использовавшихся для незаконного изготовления оружия и боеприпасов кустарным способом, обнаружено и изъято 10 единиц огнестрельного оружия, патроны, порох.

Так, в одном из новокузнецких гаражей изъяты 6 винтовок, изготовленных самодельным способом, а также патроны, порох, штык-нож. Оружие и боеприпасы новокузнечанин изготовил самостоятельно и хранил с целью коллекционирования. Порох, пули, гильзы и основные части оружия, а также инструменты для изготовления он приобретал через Интернет-ресурсы.

В Междуреченске пресечена незаконная деятельность мастерской, также использовавшейся для незаконного изготовления оружия и боеприпасов. В одной из квартир обнаружены и изъяты пистолеты ТТ и ПМ, а также револьвер и патроны.

По результатам исследования изъятых предметов будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст. ст. 222, 222.1, 223 УК РФ (незаконное хранение и изготовление огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ), предусмотренное максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.