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При содействии Росгвардии изъято из незаконного оборота незарегистрированное оружие

Сотрудники таштагольского отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение от жителей поселка Усть-Кабырза, что на улице Арбачакова проживает гражданин, который незаконно хранит дома оружие.

В результате проверки сообщения росгвардейцы совместно с участковым уполномоченным полиции обнаружили в частном доме по указанному адресу незарегистрированное одноствольное ружье 28 калибра. Незаконное оружие в шкафу хранил 36-летний ранее неоднократно судимый  местный житель. По предварительной информации, ружье досталось мужчине по наследству от покойного родственника. Оружие изъято и направлено на экспертизу. В отношении владельца будет принято решение в соответствии с законодательством. 

Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
20/11/2020
Происшествия
Таштагол
Новости Кузбасса

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