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Причастных к краже ювелирных украшений задержали росгвардейцы в Кузбассе

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал троих приятелей, которые могут быть причастны к хищению ювелирных украшений у горожанки.

В ночное время росгвардейцы на маршруте патрулирования обнаружили троих подозрительных граждан, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться бегством, но были задержаны. Ими оказались ранее судимые и разыскиваемые 35-летние местные жители.

 По предварительной информации, задержанные граждане находились в гостях у своей 41-летней знакомой. Воспользовавшись моментом, один из подозреваемых похитил золотую цепочку и кулон, после чего троица скрылась. Обнаружив пропажу гостей и ювелирных украшений, кемеровчанка обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных граждан, один из которых находился в розыске по подозрению в совершении другого имущественного преступления, сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
26/01/2023
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